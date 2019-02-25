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      Аласания обжаловал в суде свое увольнение

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      Аласания обжаловал в суде свое увольнение из НОТУ
      Аласания обжаловал в суде свое увольнение из НОТУ / Радио НВ

      Глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания подал в суд заявление с требованием отменить решение Наблюдательного совета о его увольнении.

      Согласно тексту иска, Аласания считает незаконным решение о досрочном прекращении с ним трудового договора. Об этом сообщил юрист Аласании Андрей Гук.

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      Аласания будет просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:

      • о внесении в повестку дня вопрос о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;
      • о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;
      • о прекращении контракта досрочно на основании пунктов 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений, а также дополнений, высказанных в ходе обсуждения;
      • об установлении даты прекращения контракта – 6 мая 2019 года;
      • о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления НОТУ.

      Что известно об увольнении Зураба Аласании?
      Аласанию уволили с должности главы правления Общественного вещания досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временным и. о. председателя правления назначен Николай Чернотицкого.

      Причины увольнения Аласании не обоснованы. Сам он заявлял о нарушении со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.

      Увольнение Аласания может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили из-за того, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласания отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать из эфира.

      12 февраля Наблюдательный совет НОТУ решил отложить расторжение контракта с Аласанией до 6 мая 2019 года.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗУРАБА АСЛАНИИ:
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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Журналисты Медиа СМИ Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
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