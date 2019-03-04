Общественное осталось без исполнительного директора

Александр Лиев подал в отставку с поста исполнительного директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

О таком решении Лиев сообщил на совместной встрече с коллективом руководителей телерадиокомпании, говорится на сайте "Общественного".

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В последние полтора года Лиев в Общественном отвечал за объединение 31 государственной телерадиокомпании в единую, проведение оптимизации структуры и расходов на ее содержание. По словам чиновника, роль исполнительного директора требовалась для координации этих масштабных изменений, однако сейчас этот этап уже завершен.

Для проведения следующего этапа реформы в компании уже утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должности исполнительного директора. Собственно этим Лиев и объясняет свое увольнение.

"Компания готова к следующим шагам развития: принять годовой план, финансирование в этом году из государственного бюджета на четверть больше, чем в прошлом, ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание значительно сократились – все это является залогом результативного 2019 года. Я и дальше буду болеть за команду Общественного вещателя. Верю в эту команду", – отметил Лиев.

Председатель правления Общественного Зураб Аласания, со своей стороны, поблагодарил Лиеву за добросовестную и нелегкую работу во время первого этапа реформы. Также руководитель вещателя отметил высокую эффективность исполнительного директора как кризисного менеджера.

"Реформа была очень непростой, телерадиокомпания имела большие вызовы и испытания, и он всегда добросовестно делал свою работу, не останавливался перед трудностями. Именно исполнительный директор был той фигурой, которая координировала много административных процессов", – отметил он.

Александр Лиев проработал в Общественном пять лет. В телекомпанию он пришел в апреле 2014 года – по приглашению Зураба Аласания. Первым местом его работы была должность первого заместителя гендиректора Национальной телекомпании Украины.

31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение досрочно освободить от должности председателя правления вещателя Зураб Аласания. Вместе с тем временно исполняющим обязанности председателя правления назначен Николай Чернотицкий. 12 февраля Наблюдательный совет НСТУ решил отложить расторжение контракта с Аласанией до 6 мая 2019 года. 25 февраля Аласания подал в суд заявление с требованием отменить решение Наблюдательного совета о его увольнении.