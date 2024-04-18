Они обещают команду, где боевые побратимы объединяются под руководством опытных командиров. Набор открыт для воинов с различными видами военно-образовательной подготовки. Для более подробной информации переходите на сайт спецподразделения.

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Что предлагают "Rangers"

В связи с доукомплектацией специального подразделения "Rangers" объявляется набор мотивированных и смелых воинов.

Если вы ищете команду из боевых побратимов и посестер во главе с умными и опытными командирами, то звоните,

– говорится в сообщении спецподразделения.

Спецподразделение "Rangers": смотрите видео

Что предлагают:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевая подготовка в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ.

Что гарантируют:

своевременная ротация, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и медицинская помощь до полной реабилитации;

полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.

Как попасть в спецподразделение

Для того чтобы попасть в спецподразделение звоните в отдел персонала "Rangers" по телефону +38 093 810 75 67

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