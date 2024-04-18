Вони обіцяють команду, де бойові побратими об'єднуються під керівництвом досвідчених командирів. Набір відкритий для воїнів з різними видами військово-освітньої підготовки. Для більш детальної інформації переходьте на сайт спецпідрозділу.

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Що пропонують "Rangers"

У зв`язку з доукомплектацією спеціального підрозділу "Rangers" оголошується набір мотивованих та сміливих воїнів.

Якщо ви шукаєте команду з бойових побратимів та посестер на чолі з розумними та досвідченими командирами, то телефонуйте,

– мовиться у повідомленні спецпідрозділу.

Спецпідрозділ "Rangers": дивіться відео

Що пропонують:

гідне ставлення від командирів;

проходження служби за фаховим напрямком;

бойова підготовка відповідно до стандартів НАТО;

своєчасне грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів;

допомога в мобілізації або переведенні з інших підрозділів ЗСУ.

Що гарантують:

своєчасна ротація, не більше 3-х місяців в зоні ведення бойових дій;

супровід та медична допомога до повної реабілітації;

повне забезпечення речовим майном та засобами індивідуального захисту;

грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів від 27 до 150 тисяч гривень;

використання новітніх зразків озброєння та роботизованих систем ураження.

Як потрапити у спецпідрозділ

Для того, щоб потрапити у спецпідрозділ телефонуйте до відділу персоналу "Rangers" за номером +38 093 810 75 67

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