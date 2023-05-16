НАБУ и САП подтвердили задержание председателя Верховного Суда Князева: вручили ли ему подозрение
Председателя Верховного суда Князева задержали. Это подтвердили в НАБУ и САП.
Подозрение судьи пока не вручили. Руководители НАБУ и САП провели брифинг по коррупции в Верховном Суде, передает 24 Канал.
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Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко официально подтвердили, что председатель Верховного Суда Князев является фигурантом дела о масштабной коррупции в органе. Это наиболее резонансное дело за период деятельности НАБУ и САП. К тому же, это наибольшее разоблачение высшего должностного лица в судебной ветви власти.
Подозрение готовят
Следственные действия еще продолжаются. Стражи порядка заверили, что сообщения о подозрении готовят.
На брифинге также показали записи переговоров, что свидетильствуют о коррупции в Верховном Суде. В одном из записей фигурирует Князев.
Что этому предшествовало
- Вечером 15 мая стало известно, что НАБУ разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов – это 110 миллионов гривен.
- Первая часть взятки была передана 3 мая. Во время получения второй части судью поймали "на горячем".
- Деньги Князев получал от людей, якобы выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.