НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на взяточничестве

НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды. Они взяли средства в обмен на судебную "услугу".

29 ноября прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда. Они взяли взятку в размере 35 тысяч долларов США за принятие решения об отмене ареста имущества.

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В чем подозревают судей

Установлено, что 28 ноября "судья-посредник" получил от предпринимателя взятку за удовлетворение жалобы по отмене ареста имущества его частной компании. Источники ZN.UA в САП заявили, что говорится об аресте имущества бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева.

После получения средств судья оставил себе 10 тысяч долларов США, а остальные 25 тысяч долларов передал коллегам, выносившим судебное решение.

Уже 29 ноября 25 тысяч долларов США были распределены между всеми членами коллегии судей, осуществлявших апелляционное разбирательство.

Журналисты заявили, что в целом говорится о четырех судьях: Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

Правоохранители провели обыски

Правоохранители уже провели обыски по месту нахождения и проживания судей. Они нашли и изъяли денежные средства, полученные от предпринимателя.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация уголовного преступления по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.