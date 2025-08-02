НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БпЛА и средств РЭБ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ. Правоохранители уже задержали четырех человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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Что известно о коррупционном скандале?

В НАБУ сообщили, что в субботу, 2 августа, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

Среди разоблаченных на взятке – действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

В настоящее время 4 человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Детали – впоследствии на официальных ресурсах НАБУ и САП,

– говорится в заявлении.

В НАБУ и САП заявили, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, и направляют свои усилия на достижение результатов, чтобы обеспечить скорейшее и справедливое решение суда.