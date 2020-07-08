Конституционный суд должен рассмотреть иск народных депутатов об отставке председателя НАБУ. Среди его инициаторов, в частности, нардепы из группы Коломойского и Медведчука. По мнению юристки Центра противодействия коррупции Елены Щербан, независимые антикоррупционные органы мешают работать олигархам. В частности, примером этого является дело экс-нардепа Николая Мартыненко.

В эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале юрист вспомнила, что детективы с прокурорами САП расследовали это дело. Они направили его в Украину в суд. Однако украинские суды пока, даже антикоррупционный, очень долго рассматривают это дело.

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Зато отметила, что швейцарский суд, руководствуясь доказательствами НАБУ и САП, принял обвинительный приговор Мартыненко по одному небольшому эпизоду. И приговорил его даже к лишению свободы на один год с условным наказанием.

Но именно НАБУ и САП создали эти проблемы Мартыненко. Потому что до них со швейцарцами в Украине никто не хотел сотрудничать и давать доказательства,

– пояснила Елена Щербан.

По ее словам, все олигархи понимают, что по их делам может быть такое же сотрудничество со стороны НАБУ с иностранными юрисдикциями. И если в Украине приговоров можно ждать долго и годами тянуть дела, то в Швейцарии, как показывает практика, за полгода уже вынесли приговор.

Что известно о деле экс-нардепа Мартыненко? Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в отмывании более 2,8 миллиона евро. По данным швейцарских следователей, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозреваются в том, что открывали в банках Швейцарии счета, с которых покупали недвижимость и активы в этой и других странах. Таким образом они отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

К чему может привести увольнение руководителя НАБУ

Елена Щербан заметила, что если Артема Сытника удастся освободить, это будет означать, что антикоррупционная система начинает распадаться. И добавила, что Верховная Рада уже могла много принять соответствующих изменений на предупреждение. Потому что о том, что будут такие обращения в КСУ, давно известно.

"Это не разрушит сразу с ходу институт НАБУ, потому что там давно работают люди независимые, которые не готовы выполнять прихоти. Но это заложит фундамент для этого, так как может прийти новый руководитель", – пояснила она.

По ее мнению, сейчас назначаются на другие должности "зашкваренные" лица. Поэтому, судя по всему, она исключает, что придет действительно независимый новый руководитель. И подчеркнула, если придет руководитель, управляемый олигархами, он начнет просто разваливать то, что годами строилось. И разваливать как дела, так и, собственно, саму институт.

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