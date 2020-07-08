Конституційний суд має розглянути позов народних депутатів про відставку голови НАБУ. Серед тих, хто його інініцював, зокрема, нардепи з групи Коломойського та Медведчука. На думку юристки Центру протидії корупції Олени Щербини, незалежні антикорупційні органи заважають працювати олігархам. Зокрема, прикладом цього є справа екснардепа Миколи Мартиненка.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі юристка пригадала, що детективи з прокурорами САП розслідували цю справу. Вони направили її в Україні в суд. Однак українські суди поки що, навіть антикорупційний, дуже довго розглядають цю справу.

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Натомість зазначила, що швейцарський суд, керуючись доказами НАБУ і САП, прийняв обвинувальний вирок Мартиненку за одним невеликим епізодом. І засудив його навіть до позбавлення волі на один рік з умовним покаранням.

Але саме НАБУ і САП створили ці проблеми Мартиненку. Тому що до них зі швейцарцями в Україні ніхто не хотів співпрацювати і давати докази,

– пояснила Олена Щербан.

За її словами, всі олігархи розуміють, щодо їхніх справ може бути така сама співпраця з боку НАБУ з іноземними юрисдикціями. І якщо в Україні вироків можна чекати довго, і роками тягнути справи. То у Швейцарії, як показує практика, за пів року вже винесли вирок.

Що відомо про справу екснардепа Мартиненка?

Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього депутата від "Народного фронту"



За даними швейцарських слідчих, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрюються в тому, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка . Його звинувачують у відмиванні понад 2,8 мільйона євро.За даними швейцарських слідчих, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрюються в тому, що відкривали в банках Швейцарії рахунки , з яких купували нерухоме майно та активи в цій та інших країнах. Таким чином вони відмивали гроші, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

До чого може призвести звільнення керівника НАБУ

Олена Щербан зауважила, якщо Артема Ситника вдасться звільнити, це означатиме, що антикорупційна система починає розпадатися. І додала, що Верховна Рада вже могла багато прийняти відповідних змін на упередження. Тому що про те, що будуть такі звернення до КСУ, давно відомо.

"Це не зруйнує одразу з ходу інституцію НАБУ, тому що там давно працюють люди незалежні, які не готові виконувати забаганки. Але це закладе фундамент для цього, тому що може прийти новий керівник", – пояснила вона.

На її думку, зараз призначаються на інші посади "зашкварені" особи. Відтак, судячи з цього, вона виключає, що прийде дійсно незалежний новий керівник. І наголосила, якщо прийде керівник, керований олігархами, він почне просто розвалювати те, що роками будувалося. І розвалювати, як справи, так і, власне, саму інституцію.

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