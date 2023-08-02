Дело "Золотого Мандарина": НАБУ объявило экс-нардепа Логвинского в розыск

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения компанией "Золотой Мандарин". Таким образом, он легализовал более 54 миллионов гривен.

В июле экс-нардепу от "Народного фронта" сообщили о подозрении по этому делу. Уже 2 августа политика была объявлена в розыск.

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В чем подозревают экс-нардепа

Как отмечают в НАБУ, Логвинского подозревают в том, что в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению бюджетными средствами. Для этого экс-нардеп мог ввести в заблуждение Европейский суд по правам человека по спорным правоотношениям между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,2 миллиона гривен как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое вроде бы с 2009 года выполнило

– говорится в объяснении НАБУ.

Однако имущество компании тогда было арестовано из-за долгов перед "Родовид Банком", а директор учреждения был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. В то же время, от ЕСПЧ скрыли то, что "Золотой Мандарин Ойл" передал права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 миллиона гривен.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено,

– говорят в НАБУ.

Таким образом, в пользу "Золотого Мандарина Ойл" с государства взыскали почти 54,2 миллиона гривен.

Сам Георгий Логвинский пока никак не прокомментировал, что его объявили в розыск, но экс-нардеп еще в 2020 году отвергал все обвинения. Более того, Логвинский обвинил "Киевэнерго" в незаконном присвоении мазута, принадлежавшего "Золотому Мандарину".