НАБУ обнародовало запись разговора чиновников из Тернопольщины, задержанных на взятке

НАБУ обнародовало запись разговора между предпринимателем и чиновниками Тернопольщины, требовавших с предпринимателей 1,8 миллиона гривен взятки.

НАБУ и САП разоблачили и сообщили о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации. Теперь появилась запись "договоров" чиновников себе о взятках.

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Как тернопольские чиновники договаривались о взятке: запись разговора