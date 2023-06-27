НАБУ обнародовало запись разговора чиновников из Тернопольщины, задержанных на взятке
27 июня 2023, 10:15Читати новину українською
Источник:НАБУ
НАБУ обнародовало запись разговора между предпринимателем и чиновниками Тернопольщины, требовавших с предпринимателей 1,8 миллиона гривен взятки.
НАБУ и САП разоблачили и сообщили о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации. Теперь появилась запись "договоров" чиновников себе о взятках.
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Как тернопольские чиновники договаривались о взятке: запись разговора