НАБУ призвало Зеленского ввести санкции против экс-регионала Юрия Иванющенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) призвало Владимира Зеленского инициировать применение санкций в отношении одного из подозреваемых по делу о махинациях с землями рынка "Столичный", бывшего нардепа от ныне запрещенной Партии регионов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

О ком на самом деле идет речь?

В НАБУ не назвали фамилию бывшего нардепа, который фигурирует в деле. В то же время, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Иванющенко.

Правоохранители заявили, что во время следствия детективы обнаружили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, были установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории России связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

Также установлено использование подозреваемым паспорта России и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора,

– говорится в сообщении.

В НАБУ также напомнили, что они вместе с САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по сделке с 9 земельными участками на территории рынка "Столичный".

В рамках этого производства Иванющенко подозревают в организации легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

О каком деле идет речь?