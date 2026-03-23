Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
О ком на самом деле идет речь?
В НАБУ не назвали фамилию бывшего нардепа, который фигурирует в деле. В то же время, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Иванющенко.
Правоохранители заявили, что во время следствия детективы обнаружили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, были установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории России связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.
Также установлено использование подозреваемым паспорта России и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора,
– говорится в сообщении.
В НАБУ также напомнили, что они вместе с САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по сделке с 9 земельными участками на территории рынка "Столичный".
В рамках этого производства Иванющенко подозревают в организации легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
О каком деле идет речь?
В сентябре 2025 года Юрия Иванющенко объявили в розыск из-за махинаций с госземлей: речь идет о легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен.
По данным НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.
Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 гектара и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам.