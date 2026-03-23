Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Про кого насправді йдеться?

У НАБУ не назвали прізвище колишнього нардепа, який фігурує у справі. Водночас, за даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться про Юрія Іванющенка.

Правоохоронці заявили, що під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв'язки підозрюваного з державою-агресоркою. Зокрема, було встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території Росії пов'язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

Також встановлено використання підозрюваним паспорта Росії та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресорки,
– йдеться в повідомленні.

У НАБУ також нагадали, що вони разом з САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний".

В межах цього провадження Іванющенка підозрюють в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про яку справу йдеться?

  • У вересні 2025 року Юрія Іванющенка оголосили в розшук через махінації з держземлею: йдеться про легалізацію 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

  • За даними НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

  • Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев'ять ділянок по 2 гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов'язаним із забудовницею товариствам.