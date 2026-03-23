Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Про кого насправді йдеться?
У НАБУ не назвали прізвище колишнього нардепа, який фігурує у справі. Водночас, за даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться про Юрія Іванющенка.
Правоохоронці заявили, що під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв'язки підозрюваного з державою-агресоркою. Зокрема, було встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території Росії пов'язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.
Також встановлено використання підозрюваним паспорта Росії та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресорки,
– йдеться в повідомленні.
У НАБУ також нагадали, що вони разом з САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний".
В межах цього провадження Іванющенка підозрюють в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Про яку справу йдеться?
У вересні 2025 року Юрія Іванющенка оголосили в розшук через махінації з держземлею: йдеться про легалізацію 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.
За даними НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.
Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев'ять ділянок по 2 гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов'язаним із забудовницею товариствам.