НАБУ продолжает следственные действия в ОАСКе и у адвокатов, которых сегодня задержали за взяточничество. Между тем Павел Вовк, брата которого задержали, называет это "сведением личных счетов".

Как сообщает НАБУ в своем телеграме, обыски продолжаются. Между тем в самом ОАСКе заявляют, что детективы устроили беспорядок и ничего в помещении суда не нашли.

Обратите внимание Это повлияет на меру пресечения, – юрист о задержании брата судьи Вовка

Что говорит судья Вовк о причастности брата

На своей странице в Фейсбуке скандальный глава ОАСКа Павел Вовк отреагировал на обыски. Отмечает: ничего конкретного НАБУ не нашло, только "прихватили какое-то дело, рассмотрение которого еще не завершено".

О причастности брата Вовк отмечает: его имя просто используют, чтобы свести счеты. И совершает их некий "позорный коррупционер".

Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу,

– написал Вовк.

Он отмечает: никаких доказательств, правовых обоснований и перспективы расследования нет. Сообщение же о деле от Офиса Генпрокурора он называет "сдержанным".



Фото взятки, которое предоставила НАБУ

ОАСК говорит, что НАБУ ничего не нашло, но устроило беспорядок

На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там говорят: следственные действия без мотивов, а работники НАБУ ничего не нашли. Более того, детективы устроили беспорядок и сломали турникеты.

В результате обысков сотрудники НАБУ ничего не нашли, при этом была повреждена пропускная система суда, устроен беспорядок в кабинетах и помещениях суда,

– сообщают в ОАСКУ.

Действия НАБУ в ОАСКе сравнили с фильмом: "маски, силовой штурм помещений, которые не имеют ничего общего с надлежащими и допустимыми процессуальными действиями".

Коротко о взятке для адвокатов, о котором заявило НАБУ