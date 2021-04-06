НАБУ продовжує слідчі дії в ОАСКу та у адвокатів, яких сьогодні затримали за хабарництво. Тим часом Павло Вовк, брата якого затримали, називає це "зведенням особистих рахунків".

Як повідомляє НАБУ у своєму телеграмі, обшуки продовжуються. Тим часом у самому ОАСКу заявляють, що детективи влаштували безлад і нічого в приміщенні суду не знайшли.

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Що каже суддя Вовк про причетність брата

На своїй сторінці у фейсбуці скандальний голова ОАСКу Павло Вовк відреагував на обшуки. Зазначає: нічого конкретного НАБУ не знайшло, лише "прихопили якусь справу, розгляд якої ще не завершений".

Щодо причетності брата Вовк зазначає: його імя просто використовують, аби звести рахунки. І вчиняє їх якийсь "ганебний корупціонер".

Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу,

– написав Вовк.

Він зазначає: ніяких доказів, правових обґрунтувань і перспективи розслідування немає. Повідомлення ж про справу від Офісу Генпрокурора він називає "стриманим".



Фото хабаря, яке надало НАБУ

ОАСК каже, що НАБУ нічого не знайшло, але влаштувало безлад

На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там кажуть: слідчі дії без мотивів, а працівники НАБУ нічого не знайшли. Ба більше, детективи влаштували безлад і зламали турнікети.

В результаті обшуків працівники НАБУ нічого не знайшли, при цьому була пошкоджена пропускна система суду, влаштовано безлад в кабінетах та приміщеннях суду,

– повідомляють в ОАСКУ.

Дії НАБУ в ОАСКу порівняли з фільмом: "маски, силовий штурм приміщень, які не мають нічого спільного із належними та допустимими процесуальними діями".

Коротко про хабар для адвокатів, про яке заявило НАБУ