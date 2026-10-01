Занизили стоимость квартиры супруги чиновника СБУ на 9,3 миллиона: НАБУ разоблачило экспертов

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения судебным экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, которые, по данным следствия, составили заведомо ложные заключения о стоимости недвижимости супруги должностного лица СБУ.

Дорогие квадратные метры оценили значительно дешевле их реальной стоимости. А выводы экспертов впоследствии стали доказательствами в пользу высокопоставленного сотрудника СБУ. Об этом сообщили в НАБУ.

Как оценили квартиру в 21,6 миллиона гривен?

В декабре 2023 года супруга высокопоставленного чиновника СБУ приобрела квартиру за 21,6 миллиона гривен. При этом в договоре купли-продажи ее стоимость умышленно занизили до 12,8 миллиона гривен.

В апреле 2024 года адвокат, действовавший в интересах супругов, инициировал проведение оценочно-строительной экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Уже в мае комиссия экспертов пришла к выводу, что рыночная стоимость квартиры составляет 12,3 миллиона гривен. Это на 9,3 миллиона меньше суммы, которую фактически заплатили за недвижимость.

По данным следствия, для получения такого результата эксперты намеренно использовали нерелевантные объекты недвижимости для сравнения. В дальнейшем этот вывод сторона защиты использовала в качестве доказательства в НАЗК, НАБУ и суде.

Почему эксперты продолжили работу после отзыва экспертизы?

В мае 2024 года детективы НАБУ, расследовавшие обстоятельства приобретения квартиры, назначили собственную комиссионную экспертизу. Однако 11 ноября ее отозвали, попросив вернуть материалы без выполнения.

Несмотря на это, как утверждают в НАБУ, эксперты продолжили исследование. Они согласовали ограничение стоимости объектов для сравнения на уровне не выше 2500–2600 долларов за квадратный метр, хотя рыночная цена составляла около 3000 долларов.

В то же время эксперты сознательно выбирали самые дешевые предложения – от 1550 долларов за квадратный метр – и игнорировали другие доступные аналоги.

В начале декабря 2024 года эксперты подписали заключение, однако датировали его 8 ноября, то есть периодом до отзыва экспертизы. Как отмечают в НАБУ, детективы получили копию документа не от самого института, а от адвоката подозреваемого высокопоставленного чиновника.

Почему НАБУ настаивает на создании собственного экспертного учреждения?

В Бюро заявили, что подобные манипуляции с доказательствами можно было бы исключить при условии функционирования независимого экспертного учреждения при НАБУ.

Руководство Бюро уже несколько лет подчеркивает необходимость его создания. По мнению НАБУ, это помогло бы снизить коррупционные риски, защитить экспертов от внешнего давления и повысить эффективность расследований дел о коррупции на высшем уровне.

В то же время уведомление о подозрении не означает доказательства вины: обстоятельства дела должны быть установлены в предусмотренном законом порядке.

Напомним, ранее НАБУ раскрыло еще одно дело, связанное с высокопоставленными чиновниками. В частности, в рамках операции "Форрест Гамп" антикоррупционные органы расследуют предполагаемую схему легализации 150 миллионов гривен.