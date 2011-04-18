Дорогі квадратні метри оцінили значно дешевше за їхню реальну вартість. А висновки експертів згодом стали доказами на користь високопосадовця СБУ. Про це повідомили в НАБУ.

Як оцінили квартиру за 21,6 мільйона гривень?

У грудні 2023 року дружина високопосадовця СБУ придбала квартиру за 21,6 мільйона гривень. Водночас у договорі купівлі-продажу її вартість умисно занизили до 12,8 мільйона гривень.

У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Уже в травні комісія експертів дійшла висновку, що ринкова вартість квартири становить 12,3 мільйона гривень. Це на 9,3 мільйона менше за суму, яку фактично заплатили за нерухомість.

За даними слідства, для такого результату експерти навмисно використовували нерелевантні об'єкти нерухомості для порівняння. Надалі цей висновок сторона захисту використовувала як доказ у НАЗК, НАБУ та суді.

Чому експерти продовжили роботу після відкликання експертизи?

У травні 2024 року детективи НАБУ, які розслідували обставини придбання квартири, призначили власну комісійну експертизу. Однак 11 листопада її відкликали, попросивши повернути матеріали без виконання.



Попри це, як стверджують у НАБУ, експерти продовжили дослідження. Вони узгодили обмеження вартості об'єктів для порівняння на рівні не вище 2500 – 2600 доларів за квадратний метр, хоча ринкова ціна становила близько 3000 доларів.



Водночас експерти свідомо обирали найдешевші пропозиції – від 1550 доларів за квадратний метр – та ігнорували інші доступні аналоги.



На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, однак датували його 8 листопада, тобто періодом до відкликання експертизи. Як зазначають у НАБУ, детективи отримали копію документа не від самого інституту, а від адвоката підозрюваного високопосадовця.

Чому НАБУ наполягає на створенні власної експертної установи?

У Бюро заявили, що подібні маніпуляції з доказами можна було б унеможливити за умови функціонування незалежної експертної установи при НАБУ.

Керівництво Бюро вже кілька років наголошує на необхідності її створення. На думку НАБУ, це допомогло б зменшити корупційні ризики, захистити експертів від зовнішнього тиску та підвищити ефективність розслідувань справ про топкорупцію.

Водночас повідомлення про підозру не означає доведення вини: обставини справи мають бути встановлені в передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, раніше НАБУ викрило ще одну справу, пов'язану з високопосадовцями. Зокрема, в межах операції "Форрест Гамп" антикорупційні органи розслідують імовірну схему легалізації 150 мільйонів гривень.