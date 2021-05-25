НАБУ сообщило 7 новых подозрений по делу банка Бахматюка

В деле VAB банка, бывшим владельцем которого является Олег Бахматюк, появилось 7 новых фигурантов. Детективы НАБУ уже сообщили им о подозрениях.

Общее количество подозреваемых в деле теперь достигает 16. Новые подозрения в Национальном антикоррупционном бюро объявили 24 мая.

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Речь идет о 6 должностных лицах НБУ. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 миллиарда гривен.

А также о представителе компании-оценщика, которая поспособствовала бенефициарному владельцу банка в получении этого стабилизационного кредита.

Кому объявили подозрения (должности на момент совершения преступления):

заместителю начальника ГУ НБУ по Киеву и области;

начальнику одного из управлений ГУ НБУ в Киеве и области;

начальнику одного из отделов ГУ НБУ в Киеве и области;

директору юридического департамента Нацбанка;

директору департамента пруденциального надзора Гендепартамента банковского надзора НБУ;

главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков этого же департамента;

заместителю директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка.

Основное о деле Бахматюка

По данным следствия, в октябре 2014 года "VAB банк", отнесенный к категории проблемных, попросил НБУ предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Правление Нацбанка согласилось – несмотря на то, что банк не предоставил все соответствующие документы. В то же время стоимость недвижимости под залогом завысили почти в 25 раз.

Чиновники НБУ знали обо всех этих фактах. Впрочем, все же предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита на 2 года. Эти деньги банк так и не вернул.