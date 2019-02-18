НАБУ начало расследование в отношении ГПУ из-за незаконной покупки авто

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по закупке Генеральной прокуратурой 19 автомобилей в период, когда это было запрещено постановлением Кабинета Министров.

До сих пор НАБУ, вопреки требованиям уголовно-процессуального кодекса, отказывалось регистрировать уголовное производство, передает Bihus.Info.

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Расследование открыли 31 января по статье о нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупных размерах.

Обращение юристов из проекта "Жми" Bihus.Info

Юристы из проекта "Жми" обратились к НАБУ после выхода расследования Bihus.Info “Запрещенные колеса” в ноябре прошлого года.

В материале говорилось о том, что Генеральная прокуратура закупила 19 легковых автомобилей, в основном Toyota Corolla, на общую сумму около 13 миллионов гривен в то время, когда такие закупки были запрещены Постановлением Кабмина в 2016-2018 годах.

Как оказалось, в то время Генпрокуратура самостоятельно "проанализировала" запрет и пришла к выводу, что она противоречит Закону "О прокуратуре". Поэтому решила ее не выполнять.

На время выхода расследования автопарк ГПУ был крупнейшим за всю историю этого органа и составлял 103 автомобиля. В то же время прокуратура на сегодня имеет наименьшее полномочий за историю.

Полный выпуск программы "Наші гроші" о незаконной закупке автомобилей: