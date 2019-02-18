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      НАБУ почало розслідування щодо ГПУ через незаконну купівлю авто

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо закупівлі Генеральною прокуратурою 19 автомобілів в період, коли це було заборонено постановою Кабінету Міністрів.

      Досі НАБУ, всупереч вимогам кримінально-процесуальному кодексу, відмовлялося реєструвати кримінальне провадження, передає Bihus.Info.

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      Розслідування відкрили 31 січня за статтею про нецільове використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

      набу бігус корупція гпу луценко
      Звернення юристів з проекту "Тисни" Bihus.Info 

      Юристи з проекту "Тисни" звернулися до НАБУ після виходу розслідування Bihus.Info “Заборонені колеса” в листопаді минулого року.

      В матеріалі йшлося про те, що Генеральна прокуратура закупила 19 легкових автомобілів, в основному – Toyota Corolla, на загальну суму близько 13 мільйонів гривень у той час, коли такі закупівлі були заборонені Постановою Кабміну у 2016-2018 роках.

      Як виявилося, у той час Генпрокуратура самостійно "проаналізувала" заборону і дійшла до висновку, що вона суперечить Закону "Про прокуратуру". Відтак вирішила її не виконувати.

      На час виходу розслідування автопарк ГПУ був найбільшим за всю історію цього органу і складав 103 автомобілі. Водночас прокуратура на сьогодні має найменше повноважень за історію.

      Повний випуск програми "Наші гроші" про незаконну закупку автомобілей:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Розслідування Юрій Луценко НАБУ ГПУ Назар Холодницький
      Джерело: 24 Канал
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