НАБУ почало розслідування щодо ГПУ через незаконну купівлю авто

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо закупівлі Генеральною прокуратурою 19 автомобілів в період, коли це було заборонено постановою Кабінету Міністрів.

Досі НАБУ, всупереч вимогам кримінально-процесуальному кодексу, відмовлялося реєструвати кримінальне провадження, передає Bihus.Info.

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Розслідування відкрили 31 січня за статтею про нецільове використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.



Звернення юристів з проекту "Тисни" Bihus.Info

Юристи з проекту "Тисни" звернулися до НАБУ після виходу розслідування Bihus.Info “Заборонені колеса” в листопаді минулого року.

В матеріалі йшлося про те, що Генеральна прокуратура закупила 19 легкових автомобілів, в основному – Toyota Corolla, на загальну суму близько 13 мільйонів гривень у той час, коли такі закупівлі були заборонені Постановою Кабміну у 2016-2018 роках.

Як виявилося, у той час Генпрокуратура самостійно "проаналізувала" заборону і дійшла до висновку, що вона суперечить Закону "Про прокуратуру". Відтак вирішила її не виконувати.

На час виходу розслідування автопарк ГПУ був найбільшим за всю історію цього органу і складав 103 автомобілі. Водночас прокуратура на сьогодні має найменше повноважень за історію.

Повний випуск програми "Наші гроші" про незаконну закупку автомобілей: