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      НАБУ обыскивает гендиректора "Укроборонпрома" Букина, – СМИ

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      НАБУ обыскивает гендиректора "Укроборонпрома" Букина
      НАБУ обыскивает гендиректора "Укроборонпрома" Букина / Коллаж 24 канал

      Национальное антикоррупционное бюро 7 марта проводит обыски у гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина. Следственные действия происходят в рамках дела о хищении в оборонном секторе.

      "Обыск проводится у всех фигурантов дела, в том числе и у Букина", – сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на источник.

      Обыски проходят как в автомобилях фигурантов расследования, так и в квартирах и помещениях, и даже у любовниц.

      Всего НАБУ проводит 58 обысков в уголовном производстве о хищении в оборонном секторе.

      Глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что ведомство провело около 20 обысков у фигурантов расследования о коррупции в оборонном комплексе Украины. В частности, провели обыски у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, Виталия Жукова и главы "Укрспецэкспорта" Андрея Рогозы.

      Смотрите видео расследования сделок в оборонном секторе Украины:

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям Украины контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись по завышенным в 2-4 раза ценам, и размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

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      Теги: Новости Украины НАБУ Коррупция Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования
      Источник: 24 Канал
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