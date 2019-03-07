НАБУ обшукує гендиректора "Укроборонпрому" Букіна, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро 7 березня проводить обшуки у гендиректора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна. Слідчі дії відбуваються в межах справи про розкрадання в оборонному секторі.

"Обшук проводиться в усіх фігурантів справи, в тому числі і в Букіна", – повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на джерело.

Обшуки відбуваються як в автомобілях фігурантів розслідування, так і в квартирах та помешканнях, і навіть у коханок.

Загалом НАБУ проводить 58 обшуків у кримінальному провадженні про розкрадання в оборонному секторі.

Голова НАБУ Артем Ситник повідомив, що відомство провело близько 20 обшуків у фігурантів розслідування про корупцію в оборонному комплексі України. Зокрема, обшуки провели у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, Віталія Жукова та голови "Укрспецекспорту" Андрія Рогози.

Дивіться відео розслідування оборудок в оборонному секторі України:

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського –Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам України контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись за завищеними в 2-4 рази цінами і розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.