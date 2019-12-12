НАБУ открыло дело против Дубинского и еще двух "слуг народа": фотодоказательство

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении народных депутатов "Слуги народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в твиттер написал, что дело касается лоббирования поправки, "после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, а бюджет недополучил миллиардные поступления".

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Гончаренко опубликовал ответ НАБУ на его запрос.



Ответ НАБУ Гончаренко / Фото: твиттер-страница Алексея Гончаренко​

Заявление Гончаренко в НАБУ / Фото: твиттер-страница Алексея Гончаренко

О каком законопроекте и поправке говорится

Официальное название – "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных пошлин).

Этот законопроект окончательно был одобрен парламентом 5 октября. Но за день до голосования депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко внесли поправку к законопроекту, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки – установление торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно. Это означает подорожание сигарет на 7-15 гривен, закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Важно! British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Все потому, что производство сигарет становится невыгодным из-за одобренных Верховной Радой поправок к законопроекту №1049. Подробнее – здесь.

Что говорит Гончаренко

По словам нардепа, поправку Дубинского и Юрченко приняли, чтобы увеличить доходы "некоторых "слуг"". Депутат не уточнил, кого именно он имеет в виду.

"Я своим проектом постановления остановил подписание спикером этого закона, и поэтому он так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат", – добавил Гончаренко.

НАБУ начало уголовное производство за покушение на преступление.



В НАБУ описали суть преступления / Фото: твиттер-страница Алексея Гончаренко

Что известно о расследовании об имуществе Дубинского?

Согласно расследованию "Наших Денег" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24-я квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.



Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.



Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

Полное видео скандального журналистского расследования об имуществе Дубинского – смотрите здесь.