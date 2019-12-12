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      НАБУ відкрило справу проти Дубінського і ще двох "слуг народу": фотодоказ

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      НАБУ відкрило справу проти Дубінського / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Дубінського

      Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо народних депутатів "Слуги народу" Олександра Дубінського, Олександра Юрченка та Андрія Холодова.

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у твіттер написав, що справа стосується лобіювання поправки, "після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, а бюджет недоотримав мільярдні надходження".

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      Гончаренко опублікував відповідь НАБУ на його запит.

      дубінський набу слуга народу гончаренко
      Відповідь НАБУ Гончаренку/ Фото: твіттер-сторінка Олексія Гончаренка

      набу дубінський гончаренко
      Заява Гончаренка до НАБУ/ Фото: твіттер-сторінка Олексія Гончаренка

      Про який законопроєкт та поправку мовиться

      Офіційна назва – "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон вводить єдиний рахунок для виплат податків і зборів, передбачених податковим кодексом (крім ПДВ, акцизу та митних зборів).

      Цей законопроєкт остаточно був схвалений парламентом 5 жовтня. Але за день до голосування депутати з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Юрченко внесли поправку до законопроєкту, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

      Суть поправки – встановлення торговельної націнки (так званої "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно. Це означає подорожчання сигарет на 7-15 гривень, закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

      Важливо! British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" у Чернігівській області. Усе тому, що виробництво сигарет стає невигідним через схвалені Верховною Радою поправки до законопроєкту №1049. Детальніше – тут.

      Що каже Гончаренко

      За словами нардепа, поправку Дубінського і Юрченка прийняли, щоб збільшити доходи "деяких "слуг"". Депутат не уточнив, кого саме він має на увазі.

      "Я своїм проектом постанови зупинив підписання спікером цього закону, і тому він так і не вступив в силу. Але все одно бюджет втратив сотні мільйонів гривень, а в Україні погіршився інвестклімат", – додав Гончаренко.

      НАБУ розпочало кримінальне провадження за замах на злочин. 

      набу дубінський злочин розслідування
      У НАБУ описали суть злочину/ Фото: твіттер-сторінка Олексія Гончаренка

      Що відомо про розслідування про майно Дубінського?Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і його мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями.

      Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.

      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що матеріал Bihus.info про статки Дубінського не містить підстав для корупційного розслідування.

      Повне відео скандального журналістського розслідування про майно Дубінського – дивіться тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Кримінальні новини Верховна Рада Законодавство Слуга народу Розслідування Олексій Гончаренко Тютюн Олександр Дубінський
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