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      НАБУ задержало топ-чиновника по делу "Роттердам+", – СМИ

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      Владимир Евдокимов – руководитель ГП "Оператор рынка"
      Владимир Евдокимов – руководитель ГП "Оператор рынка" / reform.energy

      Национальное антикоррупционное бюро задержало директора Государственного предприятия "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова. Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+".

      Этих людей подозревают в действиях, которые нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 миллиардов гривен, пишет пресс-служба НАБУ.

      Читайте также: НАБУ завершило досудебное расследование по делу министра Насалика: детали

      Подозрения уже выдвинули Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРКЭП (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ), а также двум топ-менеджерам ДТЭК (крупнейший энергетический холдинг Украины, что находится в собственности Рината Ахметова).

      Коротко о деле НАБУ относительно формулы "Роттердам+"

      НАБУ уже выполняло следственные действия по делу "Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЭКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

      В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЭКП, получить сверхприбыли". В ICU же опровергают обвинения: мол, все сделки были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

      Ранее совладельцем и главой совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на посту главы Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЭКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЭКП в сговоре, содеянном при утверждении формулы "Роттердам+".

      Кто такой Владимир Евдокимов?До 2014 года длительное время работал в ГП "Энергорынок", в 2014-2017 годах был членом НКРЭКП, впоследствии – советником министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и первого вице-премьера Владимира Кистиона.

      ГП "Оператор рынка" создали как раз на базе ГП "Энергорынок" (оптового покупателя и продавца электроэнергии) по решению правительства от 17 апреля 2019 года – для обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии, который стартовал с 1 июля.

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      Теги: Новости Украины НАБУ Электроэнергия Бизнес ICU
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