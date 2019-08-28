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      НАБУ завершило расследование против экс-главы Запорожской ОГА

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      Константин Брыль
      Константин Брыль / facebook

      Детективы НАБУ закончили расследование в отношении бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля. Чиновника подозревают в том, что он не указал в своей электронной декларации денег на сумму более 40 миллионов гривен.

      В антикоррупционном бюро отметили, что во вторник подозреваемому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования и открыли материалы следствия для ознакомления перед ты, как направить обвинительный акт в суд.

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      По данным следствия, экс-чиновник не внес в электронную декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 миллионов гривен, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества чиновника – недвижимость, авто, доходы и корпоративные права.

      Зато в своей декларации за 2017 Константин Брыль указал 18 евро, 1343 доллара и около 86 000 гривен в банках, а также 3,9 миллиона гривен и 150 000 долларов наличности.

      В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА подписала протокол с решением направить его в Генпрокуратуру, САП и Назка о незаконном обогащении Константина Брыля. Там отмечалось, что обнаруженные состояния не соответствуют декларируемым доходам губернатора Запорожья.

      В 2018 году журналисты узнали, что Брыль не указал в декларации право пользования пятью люксовыми автомобилями Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил Константина Брыля и глав еще 14 областных госадминистраций 15 июня.

      Стоит отметить, что 23 июля Соломенский районный суд Киева избрал Константин Брыль мера пресечения в виде личного обязательства без ношение электронного браслета.

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      Теги: Новости Украины Деньги НАБУ Новости Запорожья Новости политики
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