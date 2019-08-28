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      НАБУ завершило розслідування проти екс-голови Запорізької ОДА

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      Костянтин Бриль
      Костянтин Бриль / facebook

      Детективи НАБУ закінчили розслідування щодо колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Чиновника підозрюють у тому, що він не вказав у своїй е-декларації грошей на суму понад 40 мільйонів гривень.

      В антикорупційному бюро зазначили, що у вівторок підозрюваному та його захисникам повідомили про завершення досудового розслідування та відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед ти, як направити обвинувальний акт до суду.

      Читайте також: НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського

      За даними слідства, експосадовець не вніс до своєї електронної декларації за 2016 та 2017 роки доходи на загальну суму близько 43 мільйони гривень, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна чиновника – нерухомість, авто, доходи та корпоративні права.

      Натомість у своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав 18 євро, 1343 долари та близько 86 тисяч гривень у банках, а також 3,9 мільйона гривень і 150 тисяч доларів готівки.

      У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА підписала протокол з рішенням направити його в Генпрокуратуру, САП і НАЗК про незаконне збагачення Костянтина Бриля. Там зазначалося, що виявлені статки не відповідають задекларованим прибуткам губернатора Запоріжжя.

      У 2018 році журналісти дізнались, що Бриль не вказав у декларації право користування п'ятьма люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

      Президент України Володимир Зеленський звільнив Костянтина Бриля та голів ще 14 обласних держадміністрацій 15 червня.

      Варто зазначити, що 23 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Костянтину Брилю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання без носіння електронного браслета.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Запоріжжя НАБУ Гроші
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