Стабильности гривны ничего не угрожает: в НБУ объяснили, зачем вводят в обращение новую купюру

Национальный банк с 4 сентября вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Последний раз новая банкнота номиналом 1000 гривен появилась в 2019 году. С тех пор в Украине произошло много событий, в частности, война и, как ее следствие, инфляция.

Экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что национальная валюта не является чем-то статичным. Наша страна переживает трансформации, в частности связанные с войной. Меняются экономика, доходы населения, цены, объемы наличности, и национальная валюта должна соответствовать этим изменениям. Именно с этим связано введение новой банкноты номиналом 2000 гривен.

Введение новой банкноты позволит сэкономить средства на логистике

Фурман подчеркнул, что решение Национального банка не экспромт, а представляет собой классическую реакцию на изменения в денежном обращении.

С момента введения в обращение купюры номиналом 1000 гривен прошло 7 лет. За это время средняя заработная плата в Украине выросла втрое – с 10 тысяч до 31 тысячи гривен. Цены выросли вдвое из-за объективных военных факторов и инфляции. Объем наличных денег в обращении увеличился с 390 миллиардов до почти 1 триллиона гривен. Особенно остро потребность в наличных ощущается в прифронтовых регионах и во время отключений электроэнергии, когда наличные становятся единственным средством расчета,

– пояснил экономист.

Еще один важный фактор такого шага НБУ – значительное сокращение расходов на транспортировку, инкассацию, хранение и пересчет наличных. Это, по его словам, касается и банков, и бизнеса. По сравнению с банкнотами номиналом 500 гривен расходы на транспортировку сократятся в четыре раза, а с 200 гривнами – в десять раз. В целом речь идет о миллионных сбережениях для государственного бюджета, для Национального банка, банковского сектора и бизнеса ежегодно.

Экономист объяснил, связано ли введение новой купюры с инфляцией: смотрите видео

Также наблюдался серьезный дисбаланс: по состоянию на лето 2026 года доля купюр номиналом 1000 гривен в обращении превысила 55%, что для любого центрального банка является техническим сигналом к пересмотру номинального ряда. Система, как отметил член Совета Нацбанка Украины, нуждается в более высокой степени деноминации для облегчения расчетов. Поэтому НБУ принял такое решение.

Включит ли НБУ печатный станок?

"Сейчас из-за введения новой банкноты у людей возникли опасения по поводу инфляции. Однако это – миф. Появление новой большой купюры традиционно вызывает у людей тревогу, но с точки зрения макроэкономики связи между введением нового номинала и ростом цен нет. Этот шаг является чисто технической оптимизацией и не представляет угрозы для стабильности гривны", – подчеркнул он.

Объем денежной массы в стране не меняется. Нацбанк не запускает печатный станок и не выпускает дополнительные деньги в экономику, что действительно спровоцировало бы инфляцию. Происходит, по его словам, обычная техническая замена: вместо двух купюр по 1000 гривен или четырех купюр по 500 грн будет одна купюра номиналом 2000 гривен. Общая сумма средств в системе остается неизменной.

Экономист отметил, что сегодня 96 из 100 операций в Украине являются безналичными. Наличный оборот обслуживает лишь ограниченную долю транзакций. Новая банкнота должна упростить жизнь кассирам, инкассаторам и людям, которым нужен запас прочности на случай отключений электроэнергии.

Инфляция в Украине полностью контролируется: в июне 2026 года она составила 7,2%, на конец 2027 года прогнозируется на уровне 6,5%, а в 2028 году – около 5%. Бюджет стабильно финансируется благодаря международной помощи, которая в этом году превысит 50 миллиардов долларов и будет направлена на финансирование различных расходов, в частности, обороны Украины,

– сказал Василий Фурман.

Поэтому, по его мнению, введение купюры номиналом 2000 гривен, на которой будет изображен Василий Стус, – это взвешенное техническое решение воюющей страны, которая оптимизирует свои расходы. Это сделает финансовую систему более мобильной, менее затратной в обслуживании и более устойчивой к вызовам войны.