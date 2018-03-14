Нацбанк показал новые монеты, которыми заменят бумажные гривны: фото

Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые должны заменить бумажные купюры соответствующего номинала.

Соответствующие снимки опубликовали на официальной странице НБУ в Facebook.

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Как известно, в Украине с 27 апреля 2018 введут в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны, а 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

Отмечается, что они будут иметь серебристый цвет, а также будут небольшими, легкими и удобными для расчетов.

Так, на реверсе монеты номинальной стоимостью 1 грн изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривны – князя Ярослава Мудрого, 5 гривен – гетмана Богдана Хмельницкого, 10 гривен – гетмана Ивана Мазепы.

Также на аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента.



Монета номиналом 1 гривна



Монета номиналом 2 гривны



Монета номиналом 5 гривен