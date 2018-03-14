Нацбанк показав нові монети, якими замінять паперові гривні: фото

Національний банк України презентував нові обігові монети 1, 2, 5 та 10 гривень, які повинні замінити паперові купюри відповідного номіналу.

Відповідні знімки опублікували на офіційній сторінці НБУ в Facebook.

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Як відомо, в Україні з 27 квітня 2018 року введуть в обіг нові монети номіналом в 1 та 2 гривні, а 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках.

Зазначається, що вони будуть мати сріблястий колір, а також будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків.

Так, на реверсі монети номінальною вартістю 1 гривні зображений портрет князя Володимира Великого, 2 гривні – князя Ярослава Мудрого, 5 гривень – гетьмана Богдана Хмельницького, 10 гривень – гетьмана Івана Мазепи.

Також на аверсі всіх монет зображено малий Державний герб України (тризуб), номінал, назва країни-емітента (Україна) в обрамленні давньоруського орнаменту.



Монета номіналом 1 гривня



Монета номіналом 2 гривні



Монета номіналом 5 гривень