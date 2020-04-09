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      Нацбанк рассказал, при каких условиях в Украине может произойти жесткий кризис

      - Читати новину українською
      НБУ рассказал о возможном кризисе в Украине / GettyImages

      В главном финучреждении страны отмечают: Украина является более подготовленной к кризису, чем в 2008 году. Новый макропрогноз экономики Нацбанк обнародует 23 апреля.

      При условии заключения программы сотрудничества с Международным валютным фондом в Нацбанке ожидают мягкий сценарий кризиса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в фейсбуке.

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      Если же Украина получит помощь от МВФ, ее вход в кризис будет мягче, чем в 2008 году, когда страна была в лидерах по показателям падения ВВП.

      Благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны,
      – говорится в сообщении.

      В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими, в том числе и с точки зрения падения ВВП.

      Когда будет следующий транш от МВФ

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли во втором чтении. 
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 МВФ Транш МВФ Новости Украины Мировой кризис 2020 Доллар-Гривна Гривна Деньги НБУ
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