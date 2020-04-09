Нацбанк рассказал, при каких условиях в Украине может произойти жесткий кризис

В главном финучреждении страны отмечают: Украина является более подготовленной к кризису, чем в 2008 году. Новый макропрогноз экономики Нацбанк обнародует 23 апреля.

При условии заключения программы сотрудничества с Международным валютным фондом в Нацбанке ожидают мягкий сценарий кризиса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в фейсбуке.

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Если же Украина получит помощь от МВФ, ее вход в кризис будет мягче, чем в 2008 году, когда страна была в лидерах по показателям падения ВВП.

Благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны,

– говорится в сообщении.

В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими, в том числе и с точки зрения падения ВВП.

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