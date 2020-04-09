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      Нацбанк розповів, за яких умов в Україні може статися жорстка криза

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      НБУ розповів про ймовірну кризу в Україні / GettyImages

      У найголовнішій фінустанові країни зазначають: Україна є більш підготовленою до кризи, ніж у 2008 році. Новий макропрогноз економіки Нацбанк оприлюднить 23 квітня.

      За умови укладення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у Нацбанку очікують на м'якший сценарій кризи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ у фейсбуці.

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       Якщо ж Україна отримає допомогу від МВФ, її вхід у кризу буде м'якшим, ніж у 2008 році, коли країна була в лідерах за показниками падіння ВВП.

      Завдяки реформам попередніх років українська економіка більш збалансована та підготовлена до кризи. Крім цього, ми не так залежимо від міжнародного туризму та виробничих ланцюгів, як багато інших країн,
      – йдеться у повідомленні.

      Водночас макроекономічні сценарії без програми з МВФ є достатньо жорсткими, зокрема, і з точки зору падіння ВВП.

      Коли буде наступний транш від МВФ

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у другому читанні.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Транш МВФ Карантин в Україні 2020 Новини України МВФ Долар-Гривня Гривня Світова криза 2020 Гроші НБУ
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