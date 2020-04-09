Нацбанк розповів, за яких умов в Україні може статися жорстка криза

У найголовнішій фінустанові країни зазначають: Україна є більш підготовленою до кризи, ніж у 2008 році. Новий макропрогноз економіки Нацбанк оприлюднить 23 квітня.

За умови укладення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у Нацбанку очікують на м'якший сценарій кризи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ у фейсбуці.

Дізнайтеся Як коронавірус вплинув на міжнародні резерви України

Якщо ж Україна отримає допомогу від МВФ, її вхід у кризу буде м'якшим, ніж у 2008 році, коли країна була в лідерах за показниками падіння ВВП.

Завдяки реформам попередніх років українська економіка більш збалансована та підготовлена до кризи. Крім цього, ми не так залежимо від міжнародного туризму та виробничих ланцюгів, як багато інших країн,

– йдеться у повідомленні.

Водночас макроекономічні сценарії без програми з МВФ є достатньо жорсткими, зокрема, і з точки зору падіння ВВП.

Коли буде наступний транш від МВФ