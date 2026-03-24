Нацгвардеец с дочкой погибли из-за атаки на Ивано-Франковск: его жена недавно родила

Россияне 24 марта нанесли удар дронами по Ивано-Франковску. Враг атаковал роддом в городе и в результате его действий есть погибшие, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал 24 Каналу, какие последствия атаки России на город. Он сообщил, о трагедии, произошедшей во время вражеского удара.

Важно Россия массированно атакует Запад Украины: все о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске

Сколько погибших в результате атаки России?

"К сожалению, в результате вражеской атаки 2 человека погибли. Среди них нацгвардеец, у которого родила жена в роддоме несколько дней назад. Соболезнования родным погибших", – отметил городской голова.

Также есть раненые, среди них ребенок. Сейчас его жизни ребенка ничего не угрожает.

Во время взрыва в центральной части города погибли два человека. Это военный из Национальной гвардии и его несовершеннолетняя дочь. У погибшего недавно жена родила как раз в этом роддоме, и поэтому они вместе с дочкой посещали перинатальный центр. Город возьмет на себя все расходы.

Также есть раненые, в частности 6-летний мальчик, который находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает. В городском и областном роддомах и в около 10 зданий выбиты окна, – сказал Марцинкив.

Через Центр предоставления административных услуг люди могут обращаться за компенсацией на поврежденные окна.

Работают аварийные бригады, которые обеспечивают условия для того, чтобы в роддоме могли рождаться дети. В момент, когда происходили все эти события, две женщины, к счастью, родили в подвале. И в роддоме все были в укрытии.







