Нацгвардейцы арестовали российского наемника

Гвардейцы Национальной гвардии Украины арестовали российского наемника. Его уже передали СБУ.

Как сообщили в МВД, мужчина фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты города. Именно за этим занятием его и задержал патруль.

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Как обнаружили впоследствии, фотографии российский наемник отправлял своему контакту из страны-агрессора.

Что делать, когда видите диверсантов

Если вы увидели российских военных, диверсантов, подозрительных людей или вражескую технику, необходимо немедленно сообщить об этом. Для этого создали специальный чат-бот – @stop_russian_war_bot.

Как им воспользоваться

Открыть мессенджер телеграмма.

Ввести в поисковом окне юзернейм @stop_russian_war_bot.

Начать использование.

Получившуюся информацию бот передаст соответствующим штабам реагирования.



Что делать, если увидели диверсантов, оккупантов, или вражескую технику / Инфографика 24 канала

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