Нацгвардейцы арестовали российского наемника
Источник:фейсбук МВД
Гвардейцы Национальной гвардии Украины арестовали российского наемника. Его уже передали СБУ.
Как сообщили в МВД, мужчина фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты города. Именно за этим занятием его и задержал патруль.
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Как обнаружили впоследствии, фотографии российский наемник отправлял своему контакту из страны-агрессора.
Что делать, когда видите диверсантов
Если вы увидели российских военных, диверсантов, подозрительных людей или вражескую технику, необходимо немедленно сообщить об этом. Для этого создали специальный чат-бот – @stop_russian_war_bot.
Как им воспользоваться
- Открыть мессенджер телеграмма.
- Ввести в поисковом окне юзернейм @stop_russian_war_bot.
- Начать использование.
- Получившуюся информацию бот передаст соответствующим штабам реагирования.
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