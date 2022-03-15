Як повідомили в МВС, чоловік фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти міста. Саме за цим заняттям його і затримав патруль.
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Як виявили згодом, фотографії російський найманець відправляв своєму контакту з країни-агресорки.
Диверсант вже встиг надіслати повідомлення контакту в Росії / Фото МВС
Що робити, коли бачите диверсантів
Якщо ви побачили російських військових, диверсантів, підозрілих людей або ворожу техніку, необхідно негайно повідомити про це. Для цього створили спеціальний чат-бот – @stop_russian_war_bot.
Як ним скористатися
- Відкрити месенджер телеграму.
- Ввести у пошуковому вікні юзернейм @stop_russian_war_bot.
- Розпочати користування.
- Отриману інформацію бот передасть відповідним штабам реагування.
Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу
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