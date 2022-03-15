Як повідомили в МВС, чоловік фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти міста. Саме за цим заняттям його і затримав патруль.

Важливо "Серце болить, куди влучило": російські диверсанти вигадали новий спосіб отримати інформацію

Як виявили згодом, фотографії російський найманець відправляв своєму контакту з країни-агресорки.



Диверсант вже встиг надіслати повідомлення контакту в Росії / Фото МВС Диверсант вже встиг надіслати повідомлення контакту в Росії / Фото МВС

Що робити, коли бачите диверсантів

Якщо ви побачили російських військових, диверсантів, підозрілих людей або ворожу техніку, необхідно негайно повідомити про це. Для цього створили спеціальний чат-бот – @stop_russian_war_bot.

Як ним скористатися

Відкрити месенджер телеграму.

Ввести у пошуковому вікні юзернейм @stop_russian_war_bot.

Розпочати користування.

Отриману інформацію бот передасть відповідним штабам реагування.



Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу

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