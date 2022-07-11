Нацгвардейцы показали видео жестких боев за Луганщину и рассказали о безумных потерях врага

Хвастовство врага о полной оккупации Луганщины не соответствуют действительности. Ожесточенные бои продолжаются, а продвижение врага захлебывается.

Наши защитники и защитницы продолжают сражаться за Луганщину. российские пропагандисты пытаются скормить своей недалекой аудитории фейк о полной оккупации области, но действительности он не соответствует – оккупанты продолжают нести потери, а их продвижение без поддержки артиллерии остановилось.

Читайте также Зеленский прокомментировал слова Резникова об "освобождении Юга"

Битва за Луганщину глазами нацгвардейцев

Генеральный штаб ВСУ показал видео отрывков битвы за Луганскую область. Оно создано из эпизодов, которые удалось снять бойцам Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

В частности, они показали, как били российских оккупантов в Рубежном и Северодонецке. В Генштабе сообщили, что только в боях с нацгвардейцами российские оккупанты понесли бешеные потери: более 300 единиц бронированной техники, примерно 1000 ликвидированных россиян и еще более 1500 раненых.

Бои за Луганщину: эффектное видео

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Нашим героям удалось попасть в командный пункт врага, где было его высшее руководство на Херсонском направлении. Сами оккупанты подтвердили информацию о 12 ликвидированных россиянах.

Сопротивление на территории Херсонской области выросло настолько, что россияне уже начали возвращать старые блокпосты. Такими мерами они хотят удержать ситуацию хотя бы под каким-то контролем.

Смотрите также – родственник российского оккупанта ищет способ убрать его с фронта и призывает устраивать бунт