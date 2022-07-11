Наші захисники та захисниці продовжують активно битися за Луганщину. російські пропагандисти намагаються згодувати своїй недалекій авдиторії фейк про повну окупацію області, але дійсності він не відповідає – окупанти продовжують зазнавати втрат, а їхнє просування без підтримки артилерії зупинилося.

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Битва за Луганщину очима нацгвардійців

Генеральний штаб ЗСУ показав відео уривків битви за Луганську область. Воно створене з епізодів, які вдалося зафільмувати бійцям Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зокрема, вони показали, як били російських окупантів у Рубіжному та Сєвєродонецьку. У Генштабі повідомили, що лише в боях з нацгвардійцями російські окупанти зазнали шалених втрат: більш як 300 одиниць броньованої техніки, приблизно 1000 ліквідованих росіян та ще понад 1500 поранених.

Бої за Луганщину: ефектне відео

Новини з фронту: коротко про останні події

Нашим героям вдалося поцілити у командний пункт ворога, де було його найвище керівництво на Херсонському напрямку. Самі окупанти підтвердили інформацію про 12 ліквідованих росіян.

Спротив на території Херсонської області зріс настільки, що росіяни вже почали повертати старі блокпости. Такими заходами вони хочуть втримати ситуацію бодай під якимось контролем.

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