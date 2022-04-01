Нацгвардейцы на Киевщине уничтожили врага из артиллерии и провели зачистку: красноречивые фото

На Киевщине подразделения Нацгвардии уничтожили позиции оккупантов прицельным огнем артиллерии. После этого они провели зачистку района сосредоточения русских.

После мощного огневого поражения, подразделения Нацгвардии сожгли несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей и грузовиков.

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Также нацгвардейцы уничтожили живую силу российских оккупантов.

"Нацгвардия и Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи и освобождать от оккупантов населенные пункты на Киевщине", – заявили в МВД.

Нацгвардейцы сожгли несколько десятков единиц вражеской техники / Фото МВД Украины

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