Нацгвардейцы на киевском направлении захватили вражеские САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер

Бойцы Нацгвардии в боях завоевали трофейную российскую технику. Украинские защитники отобрали у врага САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер.

Украинцы каждый день успешно уничтожают технику российских захватчиков. Еще часть воины уносят как трофеи.

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Нацгвардейцы похвастались новыми трофеями

Военные из Нацгвардии в боях завладели трофейной русской техникой.

На киевском направлении во время боев одно из подразделений Национальной гвардии получило трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ,

– сообщили нацгвардейцы.

Украинские защитники уже отбуксировали их в тыл.

В Нацгвардии подшутили, что их бойцы не стали копировать украинских фермеров, которые делают это трактором, а применили свою технику. После незначительного ремонта техника усилит подразделение, воюющее в этом направлении.

Напомним, ранее украинские артиллеристы показали в сети как один снаряд поражает две цели.

Украинцы забрали у врага технику: смотрите видео