Нацгвардейцы на киевском направлении захватили вражеские САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер
Источник:фейсбук Нацгвардии
Бойцы Нацгвардии в боях завоевали трофейную российскую технику. Украинские защитники отобрали у врага САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер.
Украинцы каждый день успешно уничтожают технику российских захватчиков. Еще часть воины уносят как трофеи.
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Нацгвардейцы похвастались новыми трофеями
Военные из Нацгвардии в боях завладели трофейной русской техникой.
На киевском направлении во время боев одно из подразделений Национальной гвардии получило трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ,
– сообщили нацгвардейцы.
Украинские защитники уже отбуксировали их в тыл.
В Нацгвардии подшутили, что их бойцы не стали копировать украинских фермеров, которые делают это трактором, а применили свою технику. После незначительного ремонта техника усилит подразделение, воюющее в этом направлении.
Напомним, ранее украинские артиллеристы показали в сети как один снаряд поражает две цели.
Украинцы забрали у врага технику: смотрите видео