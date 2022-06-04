Прессслужба Национальной гвардии Украины сообщила, что захватчики пытались скрыться. Однако – без успеха.

Оккупанты сосредоточили до 20 БТГр на Славянском направлении: готовятся к наступлению

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Нацгвардейцы обнаружили российский танк, маневрированный по улицам.

Четким выстрелом украинские защитники поразили бронированную технику противника и захватили вражеский экипаж, пытавшийся скрыться. Теперь их ждут долгие разговоры о том, как они ехали "на учебу",

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Нацгвардии подчеркнули, что Северодонецк держится. Герои не дают врагу шанс на легкое пребывание на украинской земле.

6 кафиров взяли в плен 1 июня

Сергей Гайдай глава Луганской ОВА 1 июня сообщил, что украинские защитники провели в Северодонецке пробные контратаки. Тогда героям удалось взять в плен 6 врагов .

Последние новости о боях за Северодонецк

Генштаб ВСУ 3 июня сообщил, что на Донецком направлении российские захватчики сосредоточили самые большие усилия в районе Северодонецка . Оккупанты ведут штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Враг прикрывается артиллерией. Украинские защитники дают российским захватчикам отпор.

Александр Заика – начальник Лисичанской военной администрации – рассказал, что из-за ожесточенных боев эвакуировать людей из Северодонецка пока, к сожалению, невозможно . Местных жителей пытаются снабдить продуктами, водой и медикаментами. Из Лисичанска в Северодонецк гуманитарную помощь привозят каждый день. В отдельные районы все необходимое доставляют герои из ГСЧС.

Жители Северодонецка находятся в укрытиях. Из мест безопасности они выходят только для того, чтобы забрать гуманитарную помощь.

Гайдай вечером 3 июня рассказал, что ВСУ удалось отразить 20% города . Борьба продолжается. Украинские герои нанесли врагу колоссальные потери. Из-за значительных потерь оккупанты опрокидывают в Северодонецк силы по разным направлениям.

"Отбили 20%. ВСУ подвинули россиян в Северодонецке, теперь кафиры контролируют около половины города. Взять область через две недели, как прогнозирует британская разведка, у россиян не получится. Будем гнать", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что ситуация на фронте – динамичная. Именно поэтому нельзя говорить, что освободить город невозможно. В то же время, украинским защитникам не хватает дальнобойной артиллерии. Она бы помогла подвинуть вражескую артиллерию к границе.

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