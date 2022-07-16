Бои не утихают ни на минуту: нацгвардейцы показали, что видят круглосуточно в Луганской области

Нацгвардия Украины показала кадры боевых действий в Луганской области. Сражение за Донбасс длится каждую минуту.

Бои в Луганской области продолжаются круглосуточно. Нацгвардейцы призывают помнить о том, что украинские военные борются за наши жизни в сверхчеловеческих условиях.

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Луганщина под вражеским огнем каждую минуту

Сегодня утром мы хотим показать, что видят бойцы Нацгвардии круглосуточно на Луганщине. Бои не утихают ни на минуту. Война продолжается! Помните, что по всей линии фронта наши военные в сверхчеловеческих условиях борются за нашу с вами жизнь,

– пишут в Нацгвардии.

Украинские военные в Луганской области: смотрите видео

Успех ВСУ на Донбассе

Украинские воины остановили очередную попытку врага захватить автодорогу из Лисичанска на Бахмут. Они накрыли оккупантов плотным огнем и те отошли.

На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать направление Спорное – Ивано-Дарьевка. Однако украинские защитники подавили наступление.

На Бахмутском направлении россияне штурмовали направления Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но украинские военные успешно отбили их.

Такая же участь постигла оккупантов на направлении Роты – Вершина. Враг вынужден был отойти.

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