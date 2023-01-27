Нацгвардейцы "приземлили" российский вертолет Ми-24 возле Бахмута

В Донецкой области бойцы Нацгвардии 26 января уничтожили российский вертолет Ми-24. Еще один такой же удалось поразить.

Вертолет "приземлили" около 10:40. Группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на окраине Бахмута две воздушные цели.

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Точный расчет ПЗРК

Нацгвардейцы ударили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1". Одновременно осуществили 2 пуска ракет по вертолётам Ми-24. Следовательно, один из них обезвредили, другой – поразили.

Наводчик ПРЗК, нацгвардиец Антон, рассказал, что этот вертолет может летать на малых высотах. Таким образом, подлет к расположению наших подразделений – скрыт. Вертолет может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках, а также применять ракетное и артиллерийское вооружение.

Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя,

– рассказал Антон.

Что известно о Ми-24

Это советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик, поддерживающий пехоту.

Ми-24 – один из самых быстрых ударных вертолетов в мире. С помощью него оккупанты опрокидывают живую силу на поле боя.

По подсчетам Генштаба, с 24 февраля по 27 января россияне потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета.

Отметим, что враг не отказался от своих планов захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия бросают для наступления на Бахмутском направлении.