Мужчина был родом из села Мальцевское Лозовской общины Харьковской области. Во время ракетной атаки военный находился на боевом дежурстве.

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Что известно о погибшем защитнике

В Лозовском городском территориальном сообществе сообщили, что Богдан Мажуга родился 4 апреля 1999 года. Он окончил Новоивановскую общеобразовательную школу, а затем Панютинский профессиональный аграрный лицей, где получил квалификацию "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".

Впоследствии он проходил срочную службу во Львове, где и попал в ряды Национальной гвардии. После 9 месяцев службы Богдан Мажуга подписал контракт и перешел служить в Павлоград. В Национальной гвардии он был стрелком 1-го стрелкового батальона воинской части 3024.

А потом, 30 апреля 2023 года, Россия своей ненасытной и кровожадной войной отняла у мужчины жизнь. У Богдана Мажуги остались жена и родители.

Парень имел много друзей, увлекался техникой и спортом... Богдан был порядочным человеком с большим сердцем и железной выдержкой, потому какие жизненные проблемы не постигли бы его, он всегда поступал справедливо и разумно,

– сообщили в Лозовской городской территориальной общине.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

Что известно о российской атаке 30 апреля: коротко