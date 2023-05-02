Мужчина был родом из села Мальцевское Лозовской общины Харьковской области. Во время ракетной атаки военный находился на боевом дежурстве.
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Что известно о погибшем защитнике
В Лозовском городском территориальном сообществе сообщили, что Богдан Мажуга родился 4 апреля 1999 года. Он окончил Новоивановскую общеобразовательную школу, а затем Панютинский профессиональный аграрный лицей, где получил квалификацию "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".
Впоследствии он проходил срочную службу во Львове, где и попал в ряды Национальной гвардии. После 9 месяцев службы Богдан Мажуга подписал контракт и перешел служить в Павлоград. В Национальной гвардии он был стрелком 1-го стрелкового батальона воинской части 3024.
А потом, 30 апреля 2023 года, Россия своей ненасытной и кровожадной войной отняла у мужчины жизнь. У Богдана Мажуги остались жена и родители.
Парень имел много друзей, увлекался техникой и спортом... Богдан был порядочным человеком с большим сердцем и железной выдержкой, потому какие жизненные проблемы не постигли бы его, он всегда поступал справедливо и разумно,
– сообщили в Лозовской городской территориальной общине.
Что известно о российской атаке 30 апреля: коротко
- Россия ударила по Павлограду поздно вечером 30 апреля. Воздушная тревога в городе началась ориентировочно в 21:30 и продолжалась до 23:14, а первые взрывы прогремели в городе около 22 часов. Жители опубликовали в сети страшные последствия ракетной атаки, известно, что было много разрушений и повреждений.
- Впоследствии в городе снова начала раздаваться воздушная тревога, было это уже ночью 1 мая. Тогда в Павлограде снова услышали новые взрывы, их было по меньшей мере 10.
- В результате ракетного удара по Павлограду есть 34 пострадавших – из них пятеро детей в возрасте от 8 до 16 лет.
- Также Владимир Зеленский сообщил, что, к сожалению, в Павлограде в результате атаки погибли два человека. Речь идет о молодых парнях.
- Стоит отметить, что один из российских снарядов попал в химзавод, где хранится ракетное топливо Аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed подчеркнули, что такое попадание может повлечь за собой экологическую катастрофу в пяти областях.