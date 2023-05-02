В настоящее время девочки находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Взрывы были один за другим, – родители журналистки 24 Канала о страшном обстреле Павлограда
Что известно о пострадавших девочках в Павлограде
По словам Лысака, в результате ракетных ударов в Павлограде пострадали 5 девочек в возрасте от 8 до 16 лет. Все они находятся на амбулаторном лечении, но их жизням ничего не угрожает.
У двух девочек резаные раны, а три сестрички – 8, 12, 14 лет – отравились продуктами горения,
– отметил глава региона.
Ракетный обстрел Павлограда: все, что известно
- В результате ракетного удара по Павлограду есть 34 пострадавших – из них пятеро детей. Самой маленькой девочке – всего 8 лет.
- У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины – 45 и 55 лет – в реанимации.
- Также есть повреждение промышленного предприятия в Павлограде. В результате атаки вспыхнул пожар.
- Кроме того, разрушение зафиксировали в общинах района. Речь идет о почти 40 побитых жилых домах в Вербковской и двух – в Юрьевской. В Межирицкой – повреждения получила школа.
- Очевидцы и пострадавшие от обстрела Павлограда рассказали детали атаки. У многих местных жителей в домах и квартирах выбило окна, двери и осыпались стены и потолки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил трагические новости. В результате ракетного удара в Павлограде погибли два человека. Речь идет о молодых парнях.