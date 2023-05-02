Наразі дівчатка перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих дівчаток у Павлограді

За словами Лисака, внаслідок ракетних ударів у Павлограді постраждало 5 дівчаток віком від 8 до 16 років. Наразі всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні, але їхнім життям нічого не загрожує.

У двох дівчаток різані рани, а три сестрички – 8, 12, 14 років – отруїлись продуктами горіння,
– зазначив глава регіону.

Ракетний обстріл Павлограда: все, що відомо

  • Внаслідок ракетного удару по Павлограду є 34 постраждалих – з них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років.
  • У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки – 45 та 55 років – у реанімації.
  • Також є пошкодження промислового підприємства у Павлограді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
  • Окрім цього, руйнування зафіксували у громадах району. Мовиться про майже 40 побитих житлових будинків у Вербківській і два – у Юр'ївській. У Межиріцькій – пошкоджень зазнала школа.
  • Очевидці та постраждалі від обстрілу Павлограда розповіли деталі атаки. У багатьох місцевих жителів у будинках та квартирах вибило вікна, двері та обсипались стіни і стелі.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив трагічні новини. Внаслідок ракетного удару у Павлограді загинули двоє людей. Мовиться про молодих хлопців.