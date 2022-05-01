Обратите внимание, что украинские защитники продолжают наносить врагам сокрушительные потери. В частности, 30 апреля они уничтожили кучу вражеской техники – 8 танков, 24 единицы боевой бронированной техники, 2 самолета Су-25, 4 "Орлана" и т.д.

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Оккупанты потеряли еще один СУ-25

Российские захватчики 29 апреля потеряли истребитель за 11 миллионов. Во время налета вражеской авиации в Запорожье военнослужащий срочной службы одной из частей Нацгвардии использовал ПЗРК "Игла" и нанес врагу безвозвратные потери.

Точным выстрелом нацгвардиец отправил на концерт к Кобзону пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" – фермерам на металлолом,

– рассказали в Нацгвардии.

Благодаря своей решимости, профессионализму и взвешенным действиям, защитник сохранил множество жизней военнослужащих и мирных украинцев.



Нацгвардиец уничтожил вражеский СУ-25 вместе с пилотом / Фото Южное ОТО Нацгвардии

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