Ожидаемо, в сети начали появляться вопросы: а что с украинскими решениями? Мы, как производители оптоволоконных дронов, внимательно следим за новостями о применении таких дронов и нам есть что рассказать об этом. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Война инноваций: 24 технологии, ставшие оружием против врага

Определение позиции по блеску оптоволокна: действительно ли это ключ к технологии?

Новость о том, что наши бойцы обнаружили и поразили вражескую позицию по "оптоволоконному следу", широко разошлась в медиа, и это имеет объяснение. Мы давно ищем "ключ" к оптоволоконным дронам, ведь подавить их средствами РЭБ невозможно.

Смотрите видео уничтожения врага:

В настоящее время единственный действенный способ противодействия оптоволоконным дронам – кинетический. Можно защитить технику с помощью защитных экранов от кумулятивной струи. Можно сбить дрон 12-миллиметровой картечью. Можно разработать стационарную турель, которая, используя машинное зрение, будет сбивать летящие цели, также можно применять дрон-камикадзе для отслеживания и поражения оптоволоконного дрона.

Отслеживание дрона по остаткам оптоволокна – один из ряда способов противодействия, который, как мы видим из видео Нацгвардии, является достаточно эффективным. Но является ли он панацеей от таких дронов? Однозначно нет. Как и любой из вышеупомянутых способов.

Сегодня дрон, как с оптоволокном, так и с радиоуправлением, остается относительно дешевым средством поражения дорогой техники. Поэтому мы часто видим на видео наших бойцов как по вражескому танку запускают сразу несколько БПЛА. Ведь если первый дрон был остановлен защитным экраном танка, вполне целесообразно будет отправить второй дрон, который уже может быть остановлен поднятым в воздух контрдроном. В таком случае надо будет отправить третий, четвертый, пятый дрон, ведь даже десяток беспилотников стоят меньше, чем танк, РСЗО или тем более вражеская система ПВО.

И именно когда мы отправляем несколько дронов с одной позиции, то увеличиваем риск обнаружения наших дронщиков. Могут ли россияне уничтожить позицию так же легко, как мы уничтожили вражескую позицию в видео, опубликованном НГУ? Здесь есть нюансы, о которых стоит рассказать отдельно.

Украинские технологии в деле защиты бойцов. Что мы делаем, чтобы спасти людей

Чтобы победить в войне с противником, который превосходит по численности, мы должны осознавать ценность каждого отдельного бойца. Можно потерять дрон, наземную станцию, любое оборудование, но человек – бесценный ресурс, который сверхважно беречь. При создании оборудования мы, производители, руководствуемся именно этим принципом.

Коротко объясню, как работает оптоволоконный дрон: в его управлении ключевым звеном является наземная станция. Дрон через оптоволокно подключается к наземке, а она, в свою очередь, подключается к пульту и очкам.

То есть развернутая наземная станция постоянно находится на позиции, к ней постоянно подключен оптоволоконный дрон, и именно наземная станция, в случае обнаружения, становится целью для вражеского КАБа, беспилотника или артиллерии.

Читайте также Бойцы ГУР поразили передовой пункт управления оккупантов на Херсонщине

Разрабатывая наземную станцию, мы позаботились о том, чтобы бойцы могли подключаться к ней удаленно. В зависимости от условий это может быть радио, или оптоволоконная связь. Таким образом, бойцы могут подключить дрон, отойти в укрытие и управлять им с безопасного расстояния. Если такая позиция будет обнаружена и противник нанесет по ней удар, мы потеряем наземную станцию, которую, в отличие от специалиста, можно легко заменить.

Удаленное управление дронами: что дальше

Конечно, бойцы, которые управляют дроном удаленно, все равно находятся в опасности. Они вынуждены время от времени приближаться к наземной станции, чтобы оснастить новый дрон, и в этот момент рискуют попасть под вражеский огонь.

Мы сейчас активно работаем над усовершенствованием нашей наземки так, чтобы она могла управлять одновременно группой дронов. В такой модели бойцы должны единовременно занять позицию, оснастить сразу шесть дронов, подключить их через коннекторы к станции и, отойдя в безопасное место, больше не возвращаться для оснащения новых дронов, а отправлять по очереди шесть дронов, не приближаясь к наземке.

Таким образом, независимо от того, когда противник попытается уничтожить обнаруженную позицию, там гарантированно не будет бойцов. Мы уже достаточно близки к созданию такой станции, и я уверен, что вскоре наши военные ее оценят.

Эта работа является приоритетной в условиях, когда мы пока не можем сделать менее заметным само волокно. Но даже если появятся решения для уменьшения заметности кабеля, удаленное управление дронами будет оставаться приоритетом в нашей работе, ведь сохранение жизни бойцов – единственный для нас способ победить противника, который значительно превосходит по численности.