Очікувано, в мережі почали з'являтися запитання: а що з українськими рішеннями? Ми, як виробники оптоволоконних дронів, уважно стежимо за новинами про застосування таких дронів і нам є що розповісти про це. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Війна інновацій: 24 технології, що стали зброєю проти ворога

Визначення позиції за блиском оптоволокна: чи справді це ключ до технології?

Новина про те, що наші бійці виявили і вразили ворожу позицію за "оптоволоконним слідом", широко розійшлася в медіа, і це має пояснення. Ми давно шукаємо "ключ" до оптоволоконних дронів, адже придушити їх засобами РЕБ неможливо.

Дивіться відео знищення ворога:

На цей час єдиний дієвий спосіб протидії оптоволоконним дронам – кінетичний. Можна захистити техніку за допомогою захисних екранів від кумулятивного струменя. Можна збити дрон 12-міліметровою картеччю. Можна розробити стаціонарну турель, яка, використовуючи машинний зір, буде збивати летючі цілі, також можна застосовувати дрон-камікадзе для відстеження і ураження оптоволоконного дрона.

Відстеження дрона за залишками оптоволокна – один із низки способів протидії, який, як ми бачимо з відео Нацгвардії, є досить ефективним. Але чи є він панацеєю від таких дронів? Однозначно ні. Як і будь-який із вищезазначених способів.

Сьогодні дрон, як з оптоволокном, так і з радіокеруванням, залишається відносно дешевим засобом ураження дорогої техніки. Тому ми часто бачимо на відео наших бійців як по ворожому танку запускають одразу кілька БпЛА. Адже якщо перший дрон був зупинений захисним екраном танка, цілком доцільно буде відправити другий дрон, який вже може бути зупинений піднятим у повітря контрдроном. В такому випадку треба буде відправити третій, четвертий, п'ятий дрон, адже навіть десяток безпілотників коштують менше, ніж танк, РСЗВ чи тим більше ворожа система ППО.

І саме коли ми відправляємо кілька дронів з однієї позиції, то збільшуємо ризик виявлення наших дронщиків. Чи можуть росіяни знищити позицію так само легко, як ми знищили ворожу позицію у відео, опублікованому НГУ? Тут є нюанси, про які варто розповісти окремо.

Українські технології у справі захисту бійців. Що ми робимо, щоб врятувати людей

Щоб перемогти у війні з противником, який переважає за чисельністю, ми маємо усвідомлювати цінність кожного окремого бійця. Можна втратити дрон, наземну станцію, будь-яке обладнання, але людина – безцінний ресурс, який надважливо берегти. При створенні обладнання ми, виробники, керуємося саме цим принципом.

Коротко поясню, як працює оптоволоконний дрон: у його керуванні ключовою ланкою є наземна станція. Дрон через оптоволокно підключається до наземки, а вона, своєю чергою, підключається до пульта й окулярів.

Тобто розгорнута наземна станція постійно перебуває на позиції, до неї постійно підключений оптоволоконний дрон, і саме наземна станція, у разі виявлення, стає ціллю для ворожого КАБа, безпілотника чи артилерії.

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Розробляючи наземну станцію, ми подбали про те, щоб бійці могли підключатися до неї віддалено. Залежно від умов це може бути радіо, чи оптоволоконний зв'язок. Таким чином, бійці можуть під'єднати дрон, відійти в укриття й керувати ним із безпечної відстані. Якщо така позиція буде виявлена і противник завдасть по ній удару, ми втратимо наземну станцію, яку, на відміну від спеціаліста, можна легко замінити.

Віддалене керування дронами: що далі

Звісно, бійці, які керують дроном віддалено, все одно перебувають у небезпеці. Вони змушені час від часу наближатися до наземної станції, щоб оснастити новий дрон, і в цей момент ризикують потрапити під ворожий вогонь.

Ми зараз активно працюємо над удосконаленням нашої наземки так, щоб вона могла керувати одночасно групою дронів. У такій моделі бійці мають одноразово зайняти позицію, оснастити одразу шість дронів, підключити їх через конектори до станції й, відійшовши в безпечне місце, більше не повертатися для оснащення нових дронів, а відправляти по черзі шість дронів, не наближаючись до наземки.

Таким чином, незалежно від того, коли противник спробує знищити виявлену позицію, там гарантовано не буде бійців. Ми вже досить близькі до створення такої станції, і я впевнений, що незабаром наші військові її оцінять.

Ця робота є пріоритетною в умовах, коли ми поки що не можемо зробити менш помітним саме волокно. Але навіть якщо з'являться рішення для зменшення помітності кабелю, віддалене керування дронами залишатиметься пріоритетом у нашій роботі, адже збереження життя бійців – єдиний для нас спосіб перемогти противника, який значно переважає за чисельністю.