Нацгвардия показала уничтожение российского вертолета К-52 "Аллигатор"

Нацгвардейцы над Запорожьем уничтожили новейший российский вертолет К-52. Теперь украинские защитники показали, как ликвидировали вражеский "Аллигатор".

Подразделение ПВО Нацгвардии сбило вертолет К-52

Российский вертолет был сбит 21 апреля силами противовоздушной обороны Нацгвардии на территории Запорожской области. "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, был сбит с ПЗРК.

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На видео, которое опубликовали нацгвардейцы, заметен еще один вражеский вертолет. В Нацгвардии сообщили, что российский вертолет попытался быстро покинуть территорию, когда увидел, как сбили соседний вертолет.

Сообщается, что второй вражеский вертолет отстреливал тепловые ловушки.

Видео уничтожения российского вертолета К-52 "Аллигатор"

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